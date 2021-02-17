花椰菜營養價值高，一般都用水煮或清炒，有網友好奇若不想浪費花椰菜心，應該怎麼料理最好吃？貼文一出，釣出內行人透露多種意想不到的料理方式，包括乾煎、涼拌、加入馬鈴薯烘蛋或咖喱等，網友一看大讚。

原PO在PTT發文指出，近日買了大量的花椰菜回家，平常都切小丁炒一炒，再灑鹽、胡椒當配菜，或是用糖加白醋醃漬當開胃小菜，有時則煮湯丟下去當湯料，原PO表示，因為不想浪費花椰菜心，因此想詢問大家，還能怎麼料理，或是搭配什麼調味料一起料更好吃？

貼文一出引起眾人討論，網友紛紛回應「去掉老硬皮切滾刀大塊，然後乾煎到微焦，煮椰漿咖喱」、「切片或是切丁，一起加到馬鈴薯烘蛋裡」、「很多的話可以川燙後冷凍」、「切細絲清炒」、「像涼拌大頭菜一樣的作法」、「喜歡吃莖的，用炒的脆脆的好吃」。

還有內行人建議，切片後用鹽抓一下，稍稍脫水以後將水份擠掉，然後加醬油及一點白糖，做成類似脆瓜的鹹甜口味，或是用蒜泥、白醋、糖、一點鹽、幾粒味精、香油做成涼拌菜，而且做完可以放冰箱幾天，也不會那麼快壞掉。眾多料理方式曝光後，不少網友大讚內行，還有人回應「之前都丟掉，以後要也要留下來煮湯」。

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(中時新聞網)