美國民主黨籍眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）今天向華盛頓聯邦地區法院控告前總統川普、他的律師朱利安尼及兩個右翼團體密謀煽動1月6日國會暴動。

根據宣布這項民事訴訟的新聞稿：「這項叛亂是川普、朱利安尼（Rudy Giuliani）及守誓者（Oath Keepers）和驕傲男孩（Proud Boys）之類極端團體精心策畫的結果，運用恫嚇、騷擾和威脅以阻止確認選舉人團（Electoral College）投票結果是他們共同的目標。」

在這起對國會的流血攻擊中，超過200人被控犯下聯邦罪行，這讓川普因涉嫌煽動叛亂而面臨彈劾審判。聯邦參議院13日就彈劾案表決，雖有7名共和黨人倒戈，但結果為57票認定川普有罪、43票認定川普無罪，未跨過定罪所需的2/3多數門檻。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）15日說，將比照911事件後的做法，設立來自外部、獨立的委員會，審視與川普支持者攻擊國會一事相關的「事實與起因」。（譯者：陳政一）1100217

(中央社)