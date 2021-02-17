小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】工商界籲 提新論述承接九二共識

春節連假結束，蔡英文總統預計23日將首度邀集七大工商團體研商疫後經濟策略。由於蔡在年前向對岸喊話盼逐步恢復交流，據了解，業者將建議蔡英文，提出足以承接「九二共識」且對岸可接受的新講法，讓兩岸能恢復對話。

【2】石木欽控司法院有內鬼 告許宗力抓洩密

富商翁茂鍾引爆法官集體風紀案，遭移送懲戒的前公懲會委員長石木欽認為，司法院有「內鬼」洩密給特定媒體「排除異己」，他對院長許宗力、大法官呂太郎等人提誣告等刑事自訴，台北地院明（18）日將開庭。上月司法院、法務部公布法界醜聞的調查報告，司法院更將6名前法官移送監察院，年後石與司法院的恩怨情仇，仍將持續延燒。

【3】共機初二又擾台 西南空域不平靜

我西南空域過去5天罕見的平靜期，不幸被共機打破！國防部證實，中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各一架次昨天進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

【4】發豪語準備好鞭炮 男刮中百萬

歷年彩金得主總是低調不願曝光，不過屏東縣20歲羅姓男子春節期間在潮州鎮刮中百萬大獎，16日罕見出面承認自己就是那位幸運兒，除強調平時沒有買彩券習慣，只是過年偶爾買刮刮樂拚一下手氣，過去從沒中過獎，還說因為一直聽聞有人質疑台彩中獎消息，決定公開亮相，就是想證明「真的有人中獎，而且就是潮州這家『山本億彩券行』」。

【5】譚松韻喊任嘉倫色中餓鬼

大陸男星任嘉倫在《錦衣之下》飾演錦衣衛「陸繹」，和譚松韻飾演六扇門小捕快「袁今夏」一起辦懸案，兩人從互看兩相厭到日久生情，雖是古裝劇，「陸繹」也使出不少撩妹技，像是愛的背背、公主抱等橋段。有一場「袁今夏」在湯池遇刺殺，「陸繹」及時英雄救美，解除危險後兩人共處一池的曖昧，氛圍讓人臉紅心跳。

(中時新聞網)