一輛賓士被擋在入口無法進場，一名女子霸氣下車拆車牌，朝著感應系統亂揮，讓網友全看傻。（圖／翻攝自爆廢1公社）

太奇葩了！一名網友分享影片指出，一輛賓士被擋在停車場入口外，疑是因為自動感應系統出包，而無法入場，女車主乾脆下車拆車牌，朝著感應器亂揮，爆笑景象引發熱議，讓1.4萬人笑翻，直呼是當作是在刷條碼一樣好ㄎㄧㄤ。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，在停車場看到的奇葩景象，從影片中可見，一輛賓士被擋在自動感應車牌的停車場入口，疑是無法成功感應入場，女車主竟直接下車拆下車牌，朝感應系統亂揮20幾秒，想藉此成功感應，看起來厭世又無奈。

停車場辨識失靈，賓士女下車霸氣拆車牌亂揮仍感應無效，才終於尋求工作人員的幫助。（圖／翻攝自爆廢1公社）

而原PO直擊該影像後，在車內忍不住笑翻直呼「ＸＸ唷！她沒辦法進來啦！太搞笑。」而女子的奇葩舉動也引來路人側目，最後拆車牌感應的方法沒有用，她才按了通話鈕與停車場的工作人員聯繫。這段爆笑影片曝光後，吸引1.4萬網友朝聖狂讚。

不少網友更留言表示，「怎麼這麼好笑？」、「刷條碼的概念？」、「神主牌位進階版？手持裝置」、「她車牌是用魔鬼氈黏的？怎麼有辦法說拔就拔？好強」、「科技始終追趕著人性」、「駕駛怎麼這麼可愛」、「年度最佳女駕駛」、「這女的好ㄎㄧㄤ」、「AXX-XXXX的車主明天應該會馬上衝監理站換牌了」。

另也有不少人推測停車場柵欄不開的原因，可能是停車場的車位已滿，可以等看看有沒有車出來，就可以進去了；或是停車場入口的地上可能有埋線感應，但駕駛卻沒有壓到，感覺可以後退再向前開看看，也許就可以進去了。

(中時新聞網)