MSCI明晟日前公布最新季度調整，全球標準指數及全球小型指數的台股成分股新增、刪除各1檔，南電(8046)自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股，佳格(1227)則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。此次調整將在2月26日盤後生效。

觀察，此次MSCI明晟成分股季度調整變動，全球標準指數（MSCI ACWI）新增23檔、剔除8檔，其中以中國大陸新增14檔、剔除3檔較多，同屬亞太區的印度及台灣均新增、剔除各1檔。

全球小型指數（MSCI Small Cap）成分股部分，此次則新增8檔、剔除17檔，其中亦以中國大陸新增2檔、剔除8檔較多，同屬亞太區的印度及台灣均新增、剔除各1檔，香港則剔除1檔。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在2月26日盤後生效。

(時報資訊)