中租-KY(5871)公布2021年1月自結合併營收55.76億元，較去年12月54.42億元成長2.47％、較去年同期46.98億元長成長達18.68％，改寫歷史次高。展望今年，公司將維持台灣及中國大陸雙獲利引擎，持續耕耘及擴大利基市場，在維持穩健資產品質下追求成長。

觀察中租1月各地區狀況，中租表示，台灣地區營收月增7％、年增22％，主要受惠新增業績增加，帶動手續費及利息收入成長，中國大陸營收亦年增達22％。至於東協地區營收年減6％，主要受到新台幣升值影響。

中租2020年本業營運績效亮麗，自結合併營收594.78億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.97％，每股盈餘（EPS）12.2元，三者齊創歷史新高。其中，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增13％、12％、9％。

同時，中租持續在社會、環境與公司治理（ESG）等領域亦獲國內外多項肯定，日前獲得國際評比機構S&P Global的2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）全球「綜合性金融服務」產業的「最佳進步獎」（Industry Mover），顯示在推動永續發展的決心及成果。

(時報資訊)