汎德永業(2247)2021年1月合併營收為43.2億元，年增率近六成，達59.95%，並創歷史同期新高。汎德永業表示，BMW熱門款X系列休旅車銷售繳出亮眼成績，重磅新車BMW全新5系列以及Porsche首款純電動車Taycan均持續交車，帶動今年1月合併營收較去年同期大幅成長。

汎德永業指出，Porsche首款純電動車Taycan系列自發表後銷售十分火熱，緊接著推出全新的Taycan入門車型，因其訂價十分具市場競爭力，自正式發表以來詢問度及試乘人潮居高不下，目前預收單亦相當踴躍，預期第二季即可抵台開始交車，為上半年新車銷售表現注入強心針。

汎德永業表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，根據BMW原廠消息，電動車新世代車款iX有機會在今下半年上市，將有助於BMW全力搶攻電動車市場。

汎德永業表旗下經銷品牌BMW與Porsche近期同樣發表多款新車，BMW推出120i Edition M、220i Gran Coupe Edition M以及全新世代BMW 4系列雙門跑車；Porsche則發表Panamera全新系列改款，結合跑車強悍性能及豪華房車舒適，依目前預收單相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

此外，維修保養業務維持穩健成長情況；公司看好維修保養業務的未來成長性，將持續增設結合銷售與售後服務廠的據點，預計於2022年下半年開幕的台中4S保時捷多功能展示中心，已於2月8日進行動土典禮，未來展間將提供新車展示、售後維修等全方位服務，其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能帶動Porsche賞車熱潮，並進一步提高公司的業績表現。

(時報資訊)