68歲港星吳孟達(達叔)，2014年因病毒感染導致心臟衰竭，一度送進加護病房，雖然搶救後撿回一命，但病癒後暴瘦10幾公斤，他也開始減產調養身體，並戒菸戒酒，近日，他上節目談到身體狀況，坦言尚未康復，並難得吐露當時心境「夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了」，一句話引網友鼻酸。

吳孟達近日為了宣傳與大陸男星王寶強合作的新片《少林寺之得寶傳奇》，登上陸綜《王牌對王牌》，看起來精神不錯的他也談到當時的心境，「那個時候真的什麼都做不了，心裡面很多事情想做，力不從心。感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」

吳孟達坦言身體還未康復，吐當時生病心聲。(圖／翻攝自微博)

而他在節目也回憶起拍攝電影《流浪地球》時，因為要穿上重達70斤的戲服，還要吊在半空中，讓他一度缺氧，「下來就不行了，就哭，我真的哭了那次，這輩子拍戲第一次。」而主持人也問到他還有機會再和周星馳合作嗎？吳孟達笑著說：「還是以前我說過的那句話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會的」。

其實，吳孟達日前為電影拍攝宣傳海報時，突然心臟感到不適，面露痛苦的表情，還用手摀著胸口，甚至一度連站都站不穩，舉起手向工作人員示意需要幫助，期間他不斷道歉，並僅休息數分鐘後，忍痛完成拍攝，生怕耽誤進度，拍攝完畢時，更向在場人員鞠躬表達歉意，畫面讓網友看了都很心酸。

(中時新聞網)