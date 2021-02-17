氣象局對8縣市發布低溫特報。（圖擷自氣象局）

「強冷空氣」前緣雲系籠罩北台灣(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，北台灣有降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，新竹以北及宜蘭有局部雨(右圖)。(圖擷自吳德榮專欄）

（10：58 更新）冷氣團陪開工！春節年假後返回工作崗位第一天，一早即天色昏暗，是讓人心情blue的壞天氣，因為今（17）日強冷空氣南下變天了。中央大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，氣溫驟降、且會愈晚愈冷，北台灣平地將下探至10度。另外，明日至周六清晨，強冷空氣加上超強夜間輻射冷卻影響，台南以北平地最低甚至可達8度。氣象局今對8縣市發布低溫特報。氣象局預報員表示，周五清晨這波冷氣團將帶來各地最低溫。

今(17)日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明(18)日至19日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。預估今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫。低溫特報為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣8縣市。氣象局預報員表示，周五清晨這波冷氣團將帶來各地最低溫，中部以北、東北部氣溫只有9到11度，中南部為12-13度，空曠地區還會再低一、二度。

氣象局預估年後一周天氣，今有強冷空氣南下，北台灣氣溫愈晚愈冷。（圖擷自報天氣-中央氣象局粉絲團）

吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中提到，今晨強冷空氣前緣雲系籠罩北台灣；北台灣有降水回波；新竹以北及宜蘭有局部雨。依據最新歐洲模式顯示，今日強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚北台灣平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，下午北台雨先停；濕冷不到1天、漸轉乾冷。今日氣溫預估北部16降至10度，中部12至23度，南部13至25度，東部12至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日起至下周一連5天皆為晴朗穩定的天氣。不過，明日至周六清晨，受強冷空氣影響，各地晴冷，加上超強夜間輻射冷卻，台南以北很多平地的最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右，請民眾注意氣象局特報，早晚特別注意保暖。

吳德榮說，周六白天起至下周一，各地持續晴朗穩定；冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間「輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。下周二(23日)另一波東北季風南下，台灣附近水氣增多，天氣轉變。

(中時新聞網)