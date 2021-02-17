國民黨立委蔣萬安日前健身運動時，一雙「鞋王」意外成為焦點，價格已被炒到破萬元。民進黨立委高嘉瑜昨（16）日健身時被問到此事，表示鞋子從大學穿到現在，被問到若拿去拍賣要賣多少？她說，如果可以賣到高價很開心，且房間還有堆積如山的衣服，枕頭詢問度也很高，但也自嘲東西都不是很乾淨，不知道蒐集這些二手物品的人要幹嘛。

蔣萬安穿的聯名鞋「Nike x Sacai VaporWaffle」，是2020年度鞋王之一，定價5800元，但在拍賣平台上的價格幾乎是萬元起跳，甚至超過3萬元。網友直呼，「萬安果然有實力，才能穿那種鞋子打籃球」「荷包有實力也是實力的一種」。

國民黨立委蔣萬安（右二）腳上的「鞋王」，拍賣平台上售價1萬至3萬多元不等。（圖／摘自洪孟楷臉書）

高嘉瑜昨日到健身房運動，接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己的鞋子是愛迪達，從大學穿到現在都穿不壞。若拿去拍賣要賣多少？她說，如果自己使用過的物品都可以賣出高價的話，會蠻開心的。

先前自曝房間慘況、泛黃枕頭引發熱議，高嘉瑜自嘲有堆積如山、等待出售的衣服，大家對枕頭的詢問度也很高，若有一天需要競選經費就拿出來拍賣，也是不錯的點子，但不知道蒐集她用過的東西要幹嘛，畢竟不是很乾淨。

(中時新聞網)