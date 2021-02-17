比特幣交易價格今天首度衝破5萬美元關卡。這個全球最知名的數位貨幣問世12年來爭議不斷，且幣值波動劇烈，但商界接受度逐漸增加，為比特幣近期旺盛漲勢帶來支撐。

根據CoinDesk報價，美東時間上午7時30分左右，比特幣交易價格超越5萬美元（約新台幣140萬元），不到兩個月幣值翻倍，流通總市值達9400億美元。比特幣單日漲幅一度達5%，隨後從高點拉回，降至5萬美元以下。

在主管機關與經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）等批評者眼中，比特幣常淪為炒作標的，並非可靠資產。但大型企業接受度漸增，讓長期看好比特幣的投資人更具信心。

隨著比特幣大漲，從PayPal、萬事達卡（Mastercard）到紐約梅隆銀行（BNY Mellon），電子支付與傳統金融機構近幾週紛紛宣布將支援數位貨幣。電動車大廠特斯拉（Tesla）上週宣布斥資15億美元買進比特幣，並打算接受顧客用比特幣支付。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）向來鍾情數位貨幣，他以公司資金為比特幣投下贊成票，催出更旺盛的買氣。

但比特幣崩盤教訓仍令人記憶猶新。比特幣交易價格曾在2017年逼近2萬美元，隔年泡沫破裂，幣值蒸發逾80%。擁護比特幣的陣營認為，3年多前的泡沫是散戶炒作形成，這波多頭行情主要是投資法人帶動。

懷疑比特幣的人士則堅持觀點，認為這波漲勢反映投資人在貨幣政策寬鬆時期追求鉅額報酬的投機心態。

比特幣2008年發表，2009年1月開始發行。這種加密貨幣可用特殊電腦「挖礦」產生，為避免通貨膨脹，數量上限定在2100萬個。比特幣最初構想是發揮去中心化概念，打造不由央行發行的數位貨幣，獲得不少程式設計師、無政府主義者等人馬支持。

比特幣走紅後沾上醜聞，詐騙、駭客盜竊事件不斷。2014年2月，總部位於東京的比特幣交易所Mt. Gox在駭客攻擊後關閉，隨後聲請破產保護，數位貨幣安全風險展露無遺。

比特幣另一屬性是幣值大起大落，暴跌時缺乏股市讓投資人稍微冷靜的熔斷機制。2020年比特幣雖大漲3.5倍，但當年2月至3月間，比特幣交易價格隨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創經濟暴跌64%，跌幅是美股的兩倍。

數位貨幣還因缺乏監管而形成犯罪死角。根據Chainalysis報告，2020年全球不法活動使用的加密貨幣約值100億美元。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）近期便以洗錢為例，多次呼籲加強管理加密貨幣。

(中央社)