南投3.7地震 最大震度南投縣3級 08:192021/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早7時28分南投發生規模3.7地震。（圖擷自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，17日7時28分發生芮氏規模3.7地震，地震深度7.9公里，震央位於南投縣政府東偏北方44.6公里(位於南投縣仁愛鄉) ，最大震度南投縣3級。 疫情影響 南投大空間品咖啡正夯 武陵農場限定 紅粉佳人登場 (中央社) #南投縣 #地震 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼董座：鋼市H1春暖花開 04:102021/02/17 產業．科技 香港不再是過去的香港 04:102021/02/17 時論廣場 漫天烽火 2022民進黨挑戰嚴峻 04:102021/02/16 政治要聞 草屯敦和宮迎財神 鼠氣全消 04:102021/02/16 地方新聞 救菜農 桃推380元有機蔬菜箱 04:102021/02/16 地方新聞 南投燈會主燈、情人橋亮眼 19日正式展開 18:352021/02/16 旅遊 南投法華寺「金鳳吐珠」 攝影家紀錄吉祥瞬間 17:282021/02/16 寶島 騎牛大賽 挑股緊盯八指標 04:102021/02/16 產業特刊 金牛年明星產業－政策加持 綠電族群前景明亮 04:102021/02/16 產業特刊 日本福島強震後... 村田、太陽誘電恢復生產 04:102021/02/17 產業．科技 萬那杜外海淺層強震 規模6.2 10:332021/02/16 國際 生活熱門新聞 停車場辨識失靈！賓士女霸氣拆車牌亂揮 1.4萬網看傻 - 生活 開工搶喝1元美式、買1送1 四大超商咖啡優惠懶人包 - 生活 獨》勞退基金虧損逾30人受害 他少領10多萬慘爆 - 生活 開工紅包一定要留著 命理師曝2招小錢滾出大錢 - 生活 台積電男年收200萬 約女店員失敗！打槍關鍵曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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