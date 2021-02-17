小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(17)日財經重點。

【1】15檔高殖利率股 喜迎紅包行情

春節期間台積電（2330）ADR再創新高，台股17日開紅盤站上萬六機率大，由於資金擴散效應，高殖利率族群成為進可攻退可守的選擇，尤其美國聯準會（Fed）2023年前升息機率偏低，優群（3217）、致新（8081）等股價基期相對偏低下，表現空間可以期待。

【2】美元弱勢 新台幣可望開門紅

全球經濟前景轉趨樂觀，激勵投資者買進歐元、瑞典克朗與英鎊等高風險貨幣，也壓低美元指數降至三周低點。美元指數16日盤中走低到90.229，為1月27日以來最低價位；且過去八個交易日美元指數總計已下跌近1.5％。匯銀主管指出，國際美元弱勢，新台幣17日可望在出口強勁帶動下開門紅，再度挑戰28元整數關卡。

【3】DRAM狂漲 南亞科、華邦電受惠

國際三大DRAM廠去年第四季開始進行產能的配置，提高8Gb以上標準型及伺服器DDR4投片量，並且增加行動式LPDDR及繪圖型GDDR產出比重，導致4Gb以下容量利基型DRAM位元供給明顯減少。由於先進駕駛輔助系統（ADAS）及車載娛樂等車用電子、工控及安防、WiFi裝置、智慧電視及機上盒等應用對於利基型DRAM需求持續轉強，在供不應求情況下，今年以來2Gb及4Gb DDR3現貨價已大漲逾五成。

【4】航商搶造新船 史上最大手筆

海運市場大好，造船價格看漲，加上貸款利息低，船公司手上現金也多，貨櫃與散裝船公司近期加快購建新船速度，目前國內航商訂造加長租新船訂單已達119艘，總船價超過70億美元，若加上目前洽談中船舶，估計將逾150艘、超過100億美元規模，創下歷史新高。

【5】歐美股市創新高 油價維持13個月高點

樂觀預期新冠疫苗接種順利將有助緩解疫情，加上美國一旦通過大規模紓困案可望支撐經濟復甦持久，歐美股市16日牛氣沖天，美股三大指數並刷新歷史高點。此外，商品市場也上演多頭派對，國際油價維持在13個月最高水位，至於銅價也一度升抵八年來高點。

(中時新聞網)