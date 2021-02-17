國民黨革實院長、台北市議員羅智強，被媒體人韋安譽為藍營的「空軍總司令」，甚至是台灣意見領袖第一名，網路聲量力壓其他政治人物。今（17）日羅智強宣布，臉書粉絲人數突破114萬，感謝大家一起承載了希望台灣更好的夢想，而這股新力量，是制衡濫權獨裁者最強大的武器。

粉絲人數突破114萬人，羅智強在臉書感謝大家，並把在《動員之戰》書中讀到的一段話當作破關禮物送給大家。「新力量的興起，改變了這一切。組織和個人開始繞過大媒體，述說自己的故事；聽眾開始分散；傳播渠道不再必須經過廣告業者或地方報社。」

國民黨台北市議員羅智強臉書粉絲突破114萬，期待往115萬粉絲邁進。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強表示，我們都是新力量的一分子，特別是在許多綠媒選擇向獨裁者臣服、甘於自墮為執政者文宣部和傳聲筒的此時，新力量是制衡濫權獨裁者最強大的武器，並期許繼續向115萬粉絲邁進。

對此，網友表示，「強哥就是強喔！百萬粉絲就你是你最堅強的後盾！」「新的一年，只有更強」，罷萊豬立委絕不低頭、絕不放手，並紛紛替他加油，也提醒他要注意身體健康。

韋安去年12月6日在臉書指出，羅智強不僅是藍營的空軍總司令，也是台灣前20名意見領袖（含媒體）的第一名，沒有無緣無故的聲量，這些是他透過20場大學演講、300多場街頭站講，完全靠兩條腿站出來。

114萬粉絲 感謝大家 在我的粉專 我們一起承載了希望台灣更好的夢想 我想把我在《動員之戰》這本書讀到了一段話 當作114萬破關的禮物送給大家 「新力量的興起，改變了這一切。組織和個人開始繞過大媒體，述説自己的故事；聽眾開始分散；傳播渠... 由羅智強發佈於 2021年2月16日 星期二

羅智強不僅是藍營的空軍總司令，也是臺灣前20名意見領袖（含媒體）的第一名 20場大學演講 300多場街頭站講 沒有無緣無故的聲量 完全靠兩條腿站出來 由韋安發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)