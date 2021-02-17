大陸國家主席習近平和美國總統拜登除夕通話長達2小時，兩國元首相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘直言，這是個善意之舉，可見拜登不會對華採取尖銳政策，且期盼能與大陸重啟互動、轉圜中美關係；蔡政府「親美反中」的路行不通了，兩岸政策必須重新檢視與調整。

劉燈鐘曾任國民黨青年部副主任、行政管理委員會副主委、兩岸青年交流推動小組副召集人，對中國大陸研究、兩岸關係、台灣憲政制度、政黨與選舉、國際治理學有專精。劉17日接受香港媒體《中評社》訪問表示，習近平與拜登的這通電話，顯然對大打「親美反中」牌的蔡政府是個警訊；回顧拜登上任以來，敦促兩岸必須恢復談話、稱總統蔡英文為「台灣民選代表」，乃至除夕元首通話，都顯見美國所要打交道的對象是大陸而非台灣，蔡政府的兩岸政策勢必有所改變。

這通除夕電話大陸與美國對外各有解讀，大陸官媒表示，內容有關美中恢復合作，修復全球前兩大經濟體間的關係；白宮則稱，拜登趁農曆新年向全體中國人民問候，也對大陸的經濟作法、台灣、香港與新疆議題表示關切。劉燈鐘認為，兩邊各有立場，刻意解讀雙方的說法意義不大，但選在除夕這麼特殊的時機通話，就足以代表美國對大陸的重視，可謂「遞出橄欖枝」。

劉燈鐘預言，這通電話將是中美關係轉圜的開始，接下來拜登應會調整對華的政策走向，包括近來美方對境內孔子學院的管制措施檢視鬆綁，未來美中貿易協議的執行方針、國際氣候變遷、新冠肺炎防疫等議題的合作，都是可觀察的指標。反觀台灣，在拜登圓融的政策下，蔡政府形同失去「親美反中」的利基，務實且理性的外交應是台灣當前亟待改變的方向。

(中時新聞網)