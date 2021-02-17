【開工不平靜】國1台南路段小客車追撞緩撞車 一度塞爆5公里 08:292021/02/17 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下322.8k、台南大灣交流道外側，今（17日）早7時22分發生小客車追撞緩撞車交通事故，塞車狀況已排除。（圖／翻攝自高公局1968即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下322.8k、台南大灣交流道外側，今（17日）早7時22分發生小客車追撞緩撞車交通事故，車禍事故一度占用外側車道，造成車流壅塞，時速達「紅爆」僅剩34公里。據了解，車禍事故已於7時58分排除，目前台南路段已無壅塞情形。 男大生去漁光島玩無辜捲進殺人案 遭劫車三貼助逃亡 國5北上頭城塞了 國1台中2起車禍爆回堵 (中時新聞網) #台南 #小客車 #追撞 #緩撞車 #車流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 收假日 國道5號北上段車流恐塞爆 04:102021/02/16 焦點要聞 搶搭連假末班車 大湖車流增5倍 04:102021/02/16 地方新聞 歐美捲入台海衝突熱點 04:102021/02/17 時論廣場 男遭追殺 攔便車逃命躲不過死劫 04:102021/02/17 社會新聞 犇牛股領頭 台股衝萬六 04:102021/02/17 財經要聞 香港不再是過去的香港 04:102021/02/17 時論廣場 鐵砧山春櫻招客來 停車位難求 04:102021/02/17 地方新聞 初五收假日 午後國道將湧入北返車潮 10:332021/02/16 生活 大陸今年電影票房已破440億 04:102021/02/17 產業財經 連假最後一天 蘇花路廊北返車潮預估午後湧現 11:132021/02/16 生活 鉅鋼大手筆投資高階加工設備 04:102021/02/17 產業特刊 社會熱門新聞 【開工不平靜】國1丙烯車翻覆林口塞爆 機捷林口站9：10前停駛 - 社會 路肩接減速車道沒打方向燈罰3000 法官認「沒意義」判撤罰 - 社會 【開工不平靜】國1岡山路段9車連環撞 車流塞爆回堵3公里 - 社會 陸女孕期遭性侵 誕下1子越看越不像 DNA結果出爐淚崩了 - 社會 64歲泰男喝椰子汁找回雄風 嫩妻一晚被要7次超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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