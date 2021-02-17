國道1號南下322.8k、台南大灣交流道外側，今（17日）早7時22分發生小客車追撞緩撞車交通事故，車禍事故一度占用外側車道，造成車流壅塞，時速達「紅爆」僅剩34公里。據了解，車禍事故已於7時58分排除，目前台南路段已無壅塞情形。

(中時新聞網)