台南六甲落羽松是南部熱門景點，但當初其實是為了給乳牛舒適的環境，才大量種植的。（圖／翻攝自《來自永靖的老園丁 - 魏應充》）

為「牛」不為人！台南六甲落羽松森林爆紅，冬天樹葉轉紅總是吸引大批遊客前往拍照，但這個祕境當年其實是為了給乳牛舒適的生活環境所栽種，有趣真相引發網友熱議，不少人知道以後大讚，以前都不知道耶！但廣植樹木很棒，如今還帶動觀光，也算是一舉數得。

頂新集團前董事長魏應充在臉書粉專「來自永靖的老園丁 - 魏應充」上分享，台南六甲落羽松當年是為了乳牛打造的，因為台灣夏天的氣候實在太熱，不太適合來自溫帶氣候的乳牛生活，因此為了提供給牛隻們舒適的生活，因此特地找來團隊研究，盼能打造出適宜的環境。

台南六甲落羽松是南部熱門景點，但當初其實是為了給乳牛舒適的環境，才大量種植的。（圖／翻攝自《來自永靖的老園丁 - 魏應充》）

後來研究發現綠化牧場、改造牛社，可以讓溫度下降3度左右，因此便拍板種下了2000多棵的落羽松。而當年負責推動此綠化工程的團隊，在種下大量的落羽松後，每個月還費心記錄著落羽松的生長情況、悉心照料，如今也長成一片美麗的小森林。

這個吸引許多遊客前往秘境，其實暗藏著為乳牛打造幸福家園計畫的初心，而當年主導林鳳營牧場種下這片落羽松的魏應充指出，當初除了種植落羽松之外，還種了不少果樹與澳洲茶樹。

不少網友看了直呼，「在南部種植那麼多樹，除了可以在夏天降溫，還可以讓乳牛的泌乳量增加，到了秋冬季節還可促進觀光，真是一舉數得！」、「當初初衷確實是想提供牛隻舒適的微氣候，所以在牧場週邊廣植樹木」、「如今是很紅的景點，讚！」

(中時新聞網)