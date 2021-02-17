「永遠的小龍女」陳玉蓮雖然已淡出幕前多年，但仍不時會出席公益活動，也會透過社群分享近況，大年初二她到港星林建明家拜年，帶著帽子口罩的她，一度把凍齡美貌都遮住，讓林建明也認不出來，不過脫下帽子口罩後，61歲真面目讓網友都驚呆了。

大年初二林建明好友盧海鵬和陳玉蓮到她家拜年，她也透露盧海鵬自從去爬山後，雙腳恢復不少力量，現在都能到處走跳了，另外搞笑的是「蓮妹面對面跟我說『我是陳玉蓮小姐』，我竟然再問人，這女子是誰？因帽子跟口罩將她全面覆蓋了」。

陳玉蓮近照氣色紅潤。(圖／翻攝自臉書)

而林建明也曝光和陳玉蓮合照，只見61歲的陳玉蓮氣色紅潤，狀態仍維持相當不錯，粉絲大讚她依舊仙氣逼人，「姑姑太靓了，美了一辈子」、「還是當年的小龍女」。

陳玉蓮曾演出多部金庸武俠大作，成功演繹小龍女、王語嫣、小昭3大女主角，堪稱80年代當紅花旦，被譽為是最經典的小龍女，更被原著金庸大讚她能夠完美演出小龍女的角色。

而陳玉蓮曾和劉德華傳緋聞，又和周潤發有過一段情，2人苦戀5年卻以分手收場，更傳出發哥為情輕生，在和周潤發分開後，她和賭場高層陳超武登記結婚，婚姻維持8年後離婚。情路坎坷的陳玉蓮看淡愛情，最後選擇帶髮修行，並全心投入慈善事業，現在出席公開場合，幾乎都和公益有關。

(中時新聞網)