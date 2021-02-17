今（17）日是大年初六，也是開工日，總統蔡英文祝大家開工大吉，一切順利，而新的一年也要繼續團結防疫，並透過LINE點名，頒給國人專屬感謝狀，期許2021年一切都好。

蔡英文在臉書表示，今天是大年初六，也是上班族年後開工第一天，要祝大家開工大吉、一切順利，新的一年也要繼續團結防疫，為台灣拚出一個好年，一起加油！

民進黨立委莊瑞雄留言表示，一起開心上工囉，「總統加油，屏東gogogo！」立委陳素月除了祝大家開工大吉外，也提醒要記得要做好保暖和防疫措施。

網友發現，圖卡中蔡英文拿著台灣抱枕，直呼「抱著枕頭替大家加油太過分啦」「台灣抱枕好可愛」，還有人搭上香菜大戰，表示「初六開工我們公司決定拜香菜」。另有反萊豬網友留言批評，「喪權辱國」。

此外，蔡英文也透過LINE官方帳號點名，恭喜順利完成「團結防疫好過年」挑戰任務，並跟用戶互動，提供專屬感謝狀領取，感謝大家過年期間不忘防疫，「讓我們一起繼續努力，勤洗手、戴口罩，團結防疫，2021一切都好！」

蔡英文透過LINE官方帳號，頒發「團結防疫」感謝狀。（圖／摘自蔡英文LINE官方帳號）

(中時新聞網)