春節假期雖已結束，17日初六開工日上班族還可以再試手氣，「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，到16日大年初五第七日開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到第八期，頭獎將可得800萬東森提貨券。

「東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，累計至今日已有近7.2萬人投注，總投注金額正式突破一億東森幣，昨日單日投注人數創新高，超過2.1萬人，投注的人數為4.4萬人，是投注以來的第二高，投注金額為1,354萬東森幣，同樣創下投注以來新高紀錄。

投注第一名的消費者已從昨天的175萬東森幣，加碼到188萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第七期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連7槓，但前6期投注第一名的消費者從第三獎到第九獎的中獎價值已超過341萬元。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎700萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有4注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有9注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有252注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有338注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3,122注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有4,670注中獎、九獎東森幣200枚有46,252注中獎，總計共54,647注中獎，2/16(二)大年初五共投注27萬1315注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行，10日起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5,000萬元的超值好康大放送。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，都祭出前所未有的「壓歲錢行情?超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。

16日銷售排行第一名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組」，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。第二名則是「日本仁丹晶球益纖菌」，第三名是「Karalla日本熱銷健康氣炸鍋」享最低45折，引起熱烈搶購，第四名則是東森限定商品「西堤牛排餐券10張」，第五名是「台塑生醫益生菌」。2/16前五名熱銷商品中就有三項是保養品、益生菌及益纖菌，過年期間難免大魚大肉，看來民眾為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝已經提早做準備。

(工商 )