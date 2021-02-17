愛迪達計畫出售Reebok品牌 09:222021/02/17 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國運動服飾大廠愛迪達16日表示，已決定出售旗下Reebok品牌，作為企業策略重整的一部分。愛迪達過去為了拓展美國市場，曾在2006年以近40億美元買下Reebok，藉此希望能與對手耐吉分庭抗禮。不過經過多年時間，Reebok業績始終不如預期，促使愛迪達決定對外出售該品牌。 然而根據先前媒體報導，旗下擁有Timberland的美國VF Corporation與中國安踏體育都對購買Reebok深感興趣。 TikTok美國業務出售傳叫停 酷愛迪首款體感遊戲 動出好腦力 (工商 ) #Reebok #愛迪達 #品牌 #出售 #分庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 就地過年帶動零售 招工動起來 04:102021/02/17 產業財經 開工日財運爆棚5生肖 投入理財鈔票賺滿手 08:202021/02/17 運勢 電競夯 雙鴻、技嘉潛力足 04:102021/02/17 證券．權證 主題樂園人氣夯 喜賺新年財 04:102021/02/17 產業．科技 王秀杞教授夫婦 藝炁闔歡聯展 04:102021/02/17 投資理財 新春紅腕表 鴻運分秒在握 04:102021/02/17 時尚消費 搶當網紅茶飲第一股 奈雪的茶遞招股書 04:102021/02/17 全球財經 38修憲案送審 居住動保2大亮點 04:102021/02/17 政治要聞 元寧企業 特殊氣體壓縮領導廠 04:102021/02/17 產業特刊 百貨買氣旺 大賺紅包財 04:102021/02/17 財經要聞 《電機股》汎德永業1月營收年增6成 創同期新高 07:452021/02/17 財經 財經熱門新聞 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 航商搶造新船 史上最大手筆 - 財經要聞 - 工商時報 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 龍蝦被禁澳洲盼鮑魚緩和海鮮業者壓力 殘酷現實曝光 - 財經 紙箱缺很大 工紙三雄產能全開 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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