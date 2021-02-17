德國運動服飾大廠愛迪達16日表示，已決定出售旗下Reebok品牌，作為企業策略重整的一部分。愛迪達過去為了拓展美國市場，曾在2006年以近40億美元買下Reebok，藉此希望能與對手耐吉分庭抗禮。不過經過多年時間，Reebok業績始終不如預期，促使愛迪達決定對外出售該品牌。

然而根據先前媒體報導，旗下擁有Timberland的美國VF Corporation與中國安踏體育都對購買Reebok深感興趣。

(工商 )