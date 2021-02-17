標普預測印度2022財年 GDP將彈升10％ 08:572021/02/17 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標普全球評級公司表示，鑒於新冠疫情已有降溫跡象，加上政府擴大支出以提振經濟，印度自4月1日開始的2022年財政年度，可望擺脫疫情引發的經濟萎縮而步入復甦軌道。 標普在報告中提到，鑒於病毒確診病例曲線逐漸趨平，以及印度政府增加支出對受創經濟提供支撐，預料印度國內生產毛額（GDP）在2022財年將可強勁增長10％。 不過截至3月31日為止的2021財年，受到疫情衝擊，印度GDP預計將萎縮7.7％。 凱基投顧：非美股市更勝美股 台股延續多頭格局 軟銀大漲 推升日股再創新高 (工商 ) #GDP #標普 #印度 #預測 #彈升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》台股牛市大發 狂飆500點登峰16352點 11:092021/02/17 財經 《台北股市》凱基看台股 多頭格局不變 11:092021/02/17 財經 《美股掃瞄》那指、標普小黑 道瓊續創新高 08:532021/02/17 財經 漲升空間逾2千點! 元大金：台股Q2上看17,819點 04:102021/02/17 財經要聞 印度疫苗外交戰受挫 南非退回100萬劑代工AZ疫苗 12:582021/02/17 財經 催生美第3大黨 逾6成民意相挺 04:102021/02/17 國際大事 TIEQM安淨標章認證 力抗疫情 04:102021/02/17 產業．科技 《金融》2021布局 施羅德投信：5力豐收要掌握 10:172021/02/17 財經 《國際產業》2020亞太房產投資少兩成 中日韓領頭復甦最快 09:432021/02/17 財經 川普遭爆患有早期癡呆症 一度恐被前軍師逼宮下台 13:312021/02/17 國際 鴻海攜手美國新創公司 助5G版黑莓機今年量產 09:502021/02/17 國際 財經熱門新聞 印度疫苗外交戰受挫 南非退回100萬劑代工AZ疫苗 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 花旗銀行討烏龍匯款敗訴 紐約法院判收款者免還142億 - 財經 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 鐵礦石猛發大陸財 澳巨頭7年來最賺 煤礦卻沒好下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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