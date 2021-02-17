標普全球評級公司表示，鑒於新冠疫情已有降溫跡象，加上政府擴大支出以提振經濟，印度自4月1日開始的2022年財政年度，可望擺脫疫情引發的經濟萎縮而步入復甦軌道。

標普在報告中提到，鑒於病毒確診病例曲線逐漸趨平，以及印度政府增加支出對受創經濟提供支撐，預料印度國內生產毛額（GDP）在2022財年將可強勁增長10％。

不過截至3月31日為止的2021財年，受到疫情衝擊，印度GDP預計將萎縮7.7％。

(工商 )