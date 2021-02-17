新竹市議員出身的國民黨立委鄭正鈐近日接受專訪，談到議員與立委工作的不同，以及上任一年多來的心路歷程。鄭表示，立委必須監督國家大政，責任和工作內容都不同，尤其甫上任就遇到到國民法官法、反萊豬議題、NCC對新聞媒體的控制、《中天》關台紛爭，讓他感嘆：「隨時都在『戰民進黨』。」

鄭正鈐昨日（16）在臉書發文表示，回顧自己上任立委以來的心得，他覺得與議員最大的不同，在於從地方事務進階為監督一個國家的大政，也包括隨時都在「戰民進黨」。鄭指出，一上任就發生監察院長提名的案子，緊接著對到國民法官法、反萊豬議題、NCC對新聞媒體的控制、《中天》關台紛爭。

鄭正鈐坦言，這一年立院會期中的各式提案，與想像中的「政黨協商」、大黨尊重小黨完全背道而馳，執政黨是用多數「直接輾壓」；媒體的關注報導相形重要，然而政府對於媒體的管控、對素材過濾，只是讓在野黨空間更加被限縮。

面對新的一年到來，鄭正鈐直言：「新的一年，第一個會期，我希望立院中一些政治性低的民生議題，可以用更中立的角度看待，不是所有提案都是政治操作。」針對選區的展望，鄭強調，在新竹市，他與團隊也會繼續在選民陳情與各項服務上，盡最大的力量幫助所有好朋友們，更歡迎大家的所有意見與指教。

(中時新聞網)