桃園醫院群聚案告一段落，疫情指揮中心指揮官陳時中今天受訪時坦言，桃園醫院群聚案是台灣1年來防疫最大衝擊，尤其1月18日成立前進指揮所、1月24日回溯隔離是兩大最危急時刻。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午接受電台專訪時聊到衛生福利部桃園醫院群聚案，他說，院內感染涉及醫護人員，這些人員受到會診、值班工作影響，很難完全分艙分流，接觸到的醫院病人、陪病家屬也很多。

陳時中說，去年雖然規定降低陪病人數、進行實名制，但一旦爆發院內感染，這些接觸者都有可能把病毒帶到社區裡，因此事發過後，指揮中心非常謹慎看待，必須在很短時間內選擇傷害最小、效益最高的方法來防疫。

回顧桃園醫院感染案兩大危機時刻，陳時中說，首先是1月18日派前進指揮官王必勝進駐桃園醫院協助，代表疫情控制上需要更加強，1月24日回溯隔離是第二次認為疫情可能向社區走，因此所有出院者通通居家隔離。

在桃園醫院群聚感染中，一名染疫護理師（案863）一家7口都染疫，婆婆過世。陳時中說，發生這樣的狀況真的很悲傷，但也是難免的，目前僅針對醫護照顧病人染疫才有救助，但會考慮針對這一家人研議專案救助，畢竟影響的不只是這家人的健康層面，也帶來巨大的心理壓力。

桃園醫院將於2月19日重新開工，陳時中說，根據院長、前進指揮官說法，桃園醫院醫護人員士氣算是很高。

(中央社)