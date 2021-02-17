今天台股開紅盤，面對年後的新春開市，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行提三建議：適度增持外幣美元資產、跟著經貿政策掌握產業輪動投資機會、定期定額紀律投資建立資產配置。

國泰世華銀行指出，美國政局迎來民主黨全面執政，市場對新政策充滿期待，資金寬鬆和景氣復甦預期，驅動資金往非美區域配置，進而導致非美貨幣、尤其是包含新台幣在內的亞幣走勢偏強。但從歷史數據觀察，美元在經濟回溫不久後，往往能重拾強勢格局，投資人可把握美元相對低檔之際，適度增持以待日後商機。

科技發展的關鍵技術與創新應用，如：半導體、5G及AI應用等，預期也將是今年投資亮點。針對追求固定收益的投資人，可選擇與股市有一定連動的高收益債券基金，或者基期較低且受惠資金流入的新興市場債券基金作切入，當市場出現高檔震盪時，這兩類資產的債券特質更能提供息收與分散波動效果，是不錯的核心配置，也可透過定期定額的紀律投資，運用時間效果分散投資風險，循序漸進達到長期理財目標。

整體而言，未來一年投資市場雖是樂觀中帶有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果還能支撐多久、力道多大，都將對各國金融體質產生考驗，但景氣回溫表現仍相當值得投資人期待。

金牛年資產配置建議「股優於債」，股市方面，以新科技題材為投資主流，尤其今年5G、電動車應用等新科技，是今年投資主旋律；債市方面，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現，民眾也可將部分年終獎金或紅包，以定期定額分批佈局市場展望佳且有不錯收益的標的，如亞洲高收益債券、新興市場債券，透過股債配置降低波動性，長線佈局讓資產穩穩長大。

(時報資訊)