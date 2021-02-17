隔夜美股漲跌互見，道瓊收盤小漲亦創歷史新高，那斯達克與標普500指數收跌。同時，美10年期公債殖利率大幅上漲，市場憂心景氣復甦會遭到壓抑。道瓊工業指數漲64.35點或0.20%，報31522.75點創新高。那斯達克指數跌47.97點或0.34%，報14047.50點，標普500指數跌2.24點或0.06%，報3932.59點。

16日美股盤中，道瓊一度最高漲至31608.63點，標普500指數曾最高漲至3950.43點，那指也一度最高漲至14175.12點，三大指數盤中均創歷史新高。債市方面，美國10年期公債殖利率，是繼2020年3月以來第一次又突破1.25%，盤中甚至曾漲至1.28%，創一年新高。

國家證券(National Securities)表示，公債殖利率上漲對銀行族群是利多，卻對不動產投資信託（REITs），公用事業類股與必需消費品等層面卻不是好消息。公債殖利率緩漲時市場可以自然消化，但急漲的話就會出現問題。

基本上，美國10年期公債殖利率被當成是借貸，學貸與信用卡年利率等基準利率，故短期大漲可能會阻礙景氣復甦。另外，目前低通膨環境已有10餘年，若美國再實施大規模財政刺激方案，物價可能會可能也會跟著上漲。

利多消息方面，隨著疫苗接種率增加，每日新確診者數量減少下，英國將適度鬆綁防疫限制。

2月以來，景氣循環族群例如能源類股漲逾13%，金融與原物料緊接在後。根據金融數據調研單位FactSet統計，美國企業第四季獲利總和可望年增2.9%，這也是自2019年第四季以來首見。

前總統川普彈劾案告一段落後，美國國會將於3月中旬表決前，討論拜登政府1.9兆美元疫情紓困方案。

市場樂觀看待美國企業財報表現，認為業績反彈早於預期，未來公司應可繼續成長，所以沒有理由看衰美股。

不過保守派認為，美股一直創新高，拉回整理一定會發生，但後市漲幅還是可以期待。至於觀察重點可以放在基本面與全球通膨議題上。

個股方面，全球最大礦產業者必和必拓(BHP)表示，截至2020年12月底的前六個月財年獲利增加16%，就是從52億美元增至60億美元。同時，BHP還宣佈史無前例的股息政策，每股將派發1.01美元期中股息，較上一次每股0.65美元大幅提高。

(時報資訊)