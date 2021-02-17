超商雙雄-統一超商(2912)及全家便利商店(5903)公布1月業績，其中全家1月合併營收為70.46億元，年成長0.68%，統一超1年1月合併營業收入221.94億元，較去年同期衰退2.25%。

今年因農曆年在2月，春節檔期不同，統一超及全家1月合併營收持穩，統一超1月合併營收雖然年減2.25%，但台灣7-ELEVEN方面，即使受到兩年春節檔期不同影響，本業營收仍較去年成長。

統一超表示，7-ELEVEN持續開發聯名差異化鮮食，攜手「雞肉料理專家」-21Plus推出雞肉聯名系列商品，主打「香烤雞腿咖哩麵」及「香草烤雞腿薑黃飯」，帶動鮮食麵類成長近10%；健康環保意識抬頭，也帶動「低碳蔬食」相關商品熱賣，自去年11月推出自有鮮食品牌「天素地蔬」主打素/蔬食料理，不到3個月已達820店，帶動相關鮮食類別成長10%，又以醫院型商圈賣最好。

再者，OPEN POINT行動隨時取與i預購持續擴大效益，開心花隨時取等主題活動炒熱買氣；轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN仍受到疫情封城政策影響，而其他事業如博客來、統一速達等受惠年節前夕採買需求，營運表現亮眼。

在商品部分，「開心花隨時取」活動因應新春團圓送禮需求，首次加入禮盒優惠獲好評，帶動春節禮盒銷售成長3倍；「國際精品感謝季」百項日韓啤酒、餅乾、冰品優惠，滿足消費者無法出國也能享用美食，帶動進口商品銷售成長近40%；農曆年前線上採買年貨、禮盒商機，使得7-ELEVEN交貨便成長30%。

截至1月底，7-ELEVEN門市店數共6072家，去年同期店數為5712家。

全家便利商店1月合併營收為70.47億元，較去年同月成長0.7%。

全家表示，去年農曆新年落於1月，今年則落於二月，然受惠於店數與鮮食成長，以及農曆年前應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣發酵，致整體業績仍維持成長態勢；其中鮮食部分整體成長3%，因山海樓和北港武德宮春節聯名開運鮮食話題操作，有效帶動調理麵、微波主食和麵包品群業績成長10%到20%；1月中推出期間限定玉子鰻魚飯，開賣不到1個月熱銷破10萬份；Let's Cafe則因與哈根達斯推出聯名商品雪融拿鐵，創造新品效應，帶動杯裝飲料業績成長。

掌握春節節慶商機，1月推出應景福袋85萬個全面完銷；雖受新冠肺炎疫情影響，社交活動頻率降低，但送禮需求仍不減，年節禮盒業績相較去年同期成長60%至70%。

截至1月31日止，全家便利商店總店舖數達3809家。

統一超表示，7-ELEVEN會員經營持續擴大效益，OPEN POINT打造全台最大、跨品牌的數位會員服務平台，百貨、美妝、餐飲、加油站等14大通路即時累點、兌點，OPEN錢包月交易筆數突破300萬人次，更穩坐7-ELEVEN掃碼付之冠、每2人就有1人愛用OPEN錢包，累積會員數直逼1300萬名；OPEN POINT APP透過「行動隨時取」、「i預購」架構全新O2O購物平台，其中「行動隨時取」於1月「開心花隨時取」三日活動期限內，吸引520萬名會員至APP搶購，帶動1月會員貢獻營收成長幅度超過150%。線上預購平台「i預購」開站至今2個月累積已吸引300多萬人次瀏覽，熱門商品以肖像商品、美型質感小家電、進口食品、生鮮食材等最受歡迎，更強打每日限量爆殺商品，透過預購平台及實體門市線上線下整合，整體業績成長40%以上。

展望2月，統一超表示，7-ELEVEN在連續假期前於板橋、高雄、桃園陸續推出「寶可夢主題店」、「史努比聯名店」、「COLD STONE x Big7」等創新店型，預期可於2月帶動單店業績、單店來客數倍數成長；同時掌握春節返鄉團聚、開工開學商機等，持續推升業績，成為被消費者依賴的服務平台。

全家則指出，2月正值農曆新年業績旺季，連假期間預期全台天氣良好，且將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆有助業績趨勢向上。

(時報資訊)