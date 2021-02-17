寒假及春節連假結束，但各級學校第二學期延後至22日開學，家長們只能將孩童送到補習班或課照中心上課，也有不少家長認為補習班內空間過於密集，根本就是逼迫學生承受群聚的風險，對此，北市教育局17日表示，補習班應落實防疫措施，經查若發現不合規定且屢勸不聽者，將依據補習班管理法令嚴格裁處。

北市教育局指出，補習班及課照中心屬於密閉場所，為避免發生開學後群聚感染情形，補習班、課照中心務必於開學前整備防疫物資及落實防疫措施，並提醒師生務必佩戴口，以維護師生健康。

教育局指出，自新冠肺炎疫情爆發後，市府立即訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，並多次透過公函及網站等多元管道宣導補習班及課照中心師生，如無法維持社交距離（室內保持1.5公尺距離），請務必佩戴口罩。

依據該防疫守則及教育局公函，補習班及課照中心應於開學前進行全面性環境消毒及清潔，特別就對外開放或使用頻率較高之空間或師生經常接觸的物品表面加強消毒，保持班舍通風；主動關心師生開學後之健康狀況，如有生病、發燒或呼吸道等症狀請立即就醫或在家休息；針對師生再次進行全面性衛教宣導，加強勤洗手，落實師生入班前量測體溫，盤整防疫物資等措施。

教育局強調，為供補習班及課照中心能更確實做好自我檢核工作，市府也訂定「短期補習班／兒童課後照顧服務中心因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為查檢表」，讓各補習班使用，並且教育局為督導補習班及課照中心落實防疫措施，將持續進行防疫專案查核，倘有未符防疫措施規定者，將持續督導業者落實防疫措施，必要時將依據補習班管理法令裁處。

(中時 )