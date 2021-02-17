台股牛年開紅盤！在春節封關期間美日歐股市大漲、台積電ADR(美國存託憑證)漲幅逾9%帶動下，股價加權指數在牛年首個交易日開盤跳高499.63點或3.16％，報16302.03點，迎來好彩頭；權值股龍頭台積電漲33元或5.38％，報665元。

台積電於庚子鼠年2月5日封關價632元，但從美國時間2月5日起至本周二(16日)，台積電由128.15美元漲至140.09美元，漲幅約9.32%，換算現股每股近791.85台幣，相較台股溢價幅度已達約25.3%，補漲空間不小。

封關期間恰逢MSCI(明晟)季度調整，台股權重連8季遭雙降，所幸幅度有限，市場對陸股長期瓜分台、韓股權重也早有心理準備。野村證券針對資金充沛程度分析，假設一般投資人參與股市程度是「永久性」提高，個股評價提升是必然發生情形，雖然一般投資人對股市參與度未必能一直那麼高昂，但有法人趁流動性充足時積極補充持股，有鑑於此，資金力道推升股市超越年底前目標價情況可能發生。

元富投顧總經理鄭文賢表示，春節期間台積電ADR創新高，加上IC設計大廠聯發科、聯詠、瑞昱元月營收優於預期，2月台股高點上看16500點短多可期，但不須過度追價，半導體、電動車、高殖利率等題材仍是選股可留意方向。

國泰證期經理蔡明翰分析，根據以往經驗農曆年後有紅包行情，歐美在施打疫苗後經濟也陸續復甦，操作上維持偏多思維，投資方向除台積電等績優股，也可留意部分落後補漲族群。

據《工商時報》報導，綜合法人意見，根據2017至19年股利發放狀況，平均殖利率高於5%且配發率逾7成個股共286檔，其中優群、致新、漢唐、晶技、東和鋼鐵、聯陽、英業達、紘康、久元、博智、中菲行、禾瑞亞、宇智、全漢及遠見等15檔除有穩定配息之外，去年前３季獲利就賺贏2019整年，全年獲利與配息可望雙雙增長。

(中時新聞網)