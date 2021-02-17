大年初六開工，新北市府17日舉行市政會議，新北市長侯友宜開工第一天透過線上向市府員工拜年，也喊話強調，任期還有兩年，接下來兩年一定會有很多政治議題，但他只有一個議題，就是穩健做事，政治議題或其他都不用討論。

侯友宜說，謝謝同仁努力，讓新北市政與防疫超前部屬，更要感謝市民給市府滿滿支持，希望所有人除了身體健壯如牛，市府同仁做事一定要像牛一樣腳步堅定。

侯友宜說，不管外面風風雨雨如何，一定往前帶著牛犁田的精神，持續默默耕耘新北這塊田地，風雨再大，腳步依然要往前走。

侯友宜說，今年、明年都會有很多政治議題，不管政治議題如何，他只有一個議題就是穩健做事，要為403萬市民做出成績。

侯友宜說，市府推出2030願景，新北做大市也要做大事，接下來有很多高難度任務，包括新泰塭仔圳、蘆南蘆北、五股垃圾山後期與交通捷運建設，還有長者、幼兒社福支出越來越高，如何更到位、更細膩，讓大家在這塊土地安居樂業，少說多做，除了做事，其他都不用討論。

(中時 )