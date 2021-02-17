【愛傳媒葉毓蘭專欄】年假的最後一天，2月17日才正式上班，中國時報A5版的一則新聞，讓我自動提前銷假。

「年節詐騙暴增 兩大部會盯上」

赫然的標題說是年節詐騙暴增，可是提出警告的居然不是內政部，也不是警政署，而是平常和治安、犯罪保持距離的經濟部、金管會？！到底是怎麼回事？！

新聞中說：「經濟部罕見在連假期間喊話，要民眾網購時切記『多多』益善，留意網購平台安全與賣家信用評價紀錄，金管會則點名網路銀行、社群媒體及地下期貨成為近期詐騙新招，不排除年後反制。」

又提出幾種當前詐騙的慣用手法：網購詐騙、假交友、假投資等，因應國人使用行動銀行及網路銀行的比例上升應運而生的犯罪態樣，故而提出的警示。

這是則很好的犯罪預防報導，但是「年節詐騙暴增 兩大部會盯上」的標題下錯了，因為歷年來的春節期間，車禍意外鬥毆都可能發生，唯獨與電信網路相關的詐騙則是偃旗息鼓的假期，因為這些電信詐騙集團的成員，從首腦到嘍囉多是華人，都過農曆新年，他們也要放假！

更何況，電信詐騙能夠得逞的情境，多半是被害人獨自接到這些釣魚訊息，不論是愛情陷阱、假法官、假檢警，或者是最常用、最長壽的「猜猜我是誰（怎麼連我的聲音都聽不出來了）」，絕大多數都是利用被害人當時的獨立無援，沒有找人商量的機會，再請君入甕！

而年節期間，不管在哪裡，大部分都有家人團圓過年，像那樣陷入孤獨絕境的機會不多，相對的詐騙得逞的機率也較低。

「年節詐騙暴增」的新聞出來後，我特別問了值班中的刑事局官員，果然紀錄科17日才會上班，所以根本不可能有年節詐騙暴增的資料，反倒是，在過年前刑事局統計出109年全般詐欺，發生計2萬2945件，財損超過41億6千萬；其中假網路拍賣（含一般購物）受理5834件（第1名）、解除分期付款受理2905件（第2名）、投資詐騙受理2845件（第3名）、猜猜我是誰受理2068件（第4名）、盜冒好友身分受理1137件（第5名）。

儘管刑事局公布的詐騙犯罪破案率高達98%，但是利之所在，趨之若鶩。我們必須要小心提防。

但是，經濟部與金管會也不要以為這樣喊喊要大家小心上當即可，這些詐騙之所以能夠在網路世界中神出鬼沒、躲避查緝，不也是我們的金融控管機制出現破口，法制不夠周延所致？因為主管部會的不作為，才會讓詐騙犯罪仍然是所得最高的行業！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)