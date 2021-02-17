【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】這張照片的山櫻花正在盛開，看起來非常漂亮。不過，照片的重點其實不是山櫻花，而是在樹後面、建築物騎樓下的一排寢具，仔細看還會發現有一位街友。原來這裡是街友的休息處，即使在春節過年期間也一樣。當許多人趁著過年跟家人團圓，街友們卻依舊自願或非自願跟其他街友彼此一起在戶外餐風露宿「團圓」。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬，初四晚上分享了這張照片。乍看之下還以為朱教授是要分享美麗的山櫻花照片，看了文字才知道美麗的照片另有玄機，前景對比後景、照片對比街友，讓人對比出許多感嘆。

這張充滿意涵的「山櫻花下街友照片」，拍攝於桃園市中壢區圖書館所在地公園的松鶴會館老人活動中心。

街友各縣市都有，桃園也不例外。根據衛福部近期統計，全台灣總計有近3000名遊民，受理或查報遊民人數更高達5164名，許多街友不願意接受政府安置。桃園市社會局每逢寒流來襲前，都會先緊急安置街友到避寒所居住，桃園市長鄭文燦也曾親自到發送食物及禦寒物資包給街友。

朱教授的臉書文章如下：

中壢市圖書館所在地的公園， 裡面有一個松鶴會館老人活動中心。 會館前面櫻花花開， 騎樓底下則是一排多個homeless寢具， 其中有一位還正在休息。

(中時新聞網)