萊爾富祭出初六開工優惠，明早上6點起，萊爾富推出超殺優惠「1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯售完為止。(圖取自萊爾富超商Hi-Life臉書)

開工小確幸來囉！今（17）日是年後上班首日，最適合來杯咖啡振作精神。咖啡連鎖龍頭星巴克和4大超商紛紛祭出優惠活動，其中最大福利就是一元咖啡和買一送一，其他還有第2杯半價等好康。《中時新聞網》收集各家優惠懶人包，大家趕快揪同事一起開喝，讓咖啡帶來上班好心情，展開美好的新開始。

●星巴克：2/17限定，全品項買一送一

星巴克表示，今開店起到晚上8時，全品項買一送一。顧客只要購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

●路易莎：2/17至2/19，寄杯8折

路易莎推出連3天的咖啡寄杯優惠，飲品同品項寄5杯享8折優惠，寄杯品項需單獨結帳，每次限購一組，沒有兌換期限，無法跨店兌換。

●85度C：2/17限定，咖啡第二杯20元

85度C推出大杯咖啡系列第二杯20元優惠，截至晚間8點到店購買咖啡系列飲品，第二杯即可享20元銅板價。

●奎克咖啡：2/17至2/21，咖啡買一送一

凡是加入奎克咖啡Line好友，並出示優惠券，至門市購買同品項、容量、冰熱皆一致的咖啡，即可享有買一送一優惠，當日消費還可享180日寄杯優惠，不用擔心一個人也喝不完。

●萊爾富：今日限定，大熱美1元，精品中熱美10元

今早6點起推出1元大熱美式咖啡，每店限量100杯售完為止；此外，萊爾富線上會員，可透過App內的整買零取享有開工日限定的「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」，只要10元就能買到，每位會員限購10杯，另今起至23日限時1周，再加碼於線上App內的整買零取推出「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項享有買6送6優惠。

●全家便利商店：今日限定，特大經典美式、中杯單品美式買1送1

今天於App「FamilyMart」 上使用隨買跨店取，就享有Let’s Café特大杯經典美式、中杯單品美式等買1送1的優惠，每位會員限購一組，兌換期限至4/15日。

●7-ELEVEn：今日至3/9，第2杯半價

今日起至3/9一連三周，推出 CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品精品濾掛咖啡及氮氣飲品(不含Espresso、樂冰鯊)等品項任選第2杯半價優惠，不但可透過7-ELEVEn App行動隨時取，還可憑icash2.0卡片寄杯。

●OK mart：今日限定，大杯莊園美式、拿鐵買6送6

今天OKCafe大杯莊園美式、拿鐵可享買6送6的活動優惠。

(中時新聞網)