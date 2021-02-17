長假後開工日，不少人可能還覺得頭昏腦鈍，除了長假症候群的短期影響之外，你可能也是長期「腦霧」（Brain Fog)的受害人。腦霧並不是形容詞，而是大腦失能的現象，往往代表腦細胞已經有明顯的退化跡象。功能神經學專家李政家博士提醒，雖然大部分的腦霧現象可以透過各種練習與刺激，有機會逆轉，但若是置之不理，就會發展成較嚴重而不可逆的大腦病變，像是失智症、帕金森氏症等。

李政家醫師在《腦癒力：最強大的大腦神經功能鍛鍊術》書中指出，腦霧這種大腦失能的現象，是屬於大腦暫時性的產生倦怠、失神、健忘、無法思考、注意力無法集中的狀態。造成腦霧主要有兩大原因：

1.腦細胞燃料供應不足：

氧氣和葡萄糖是維持大腦正常運作的燃料，供應不足的話，腦細胞就會退化死亡。像是糖尿病、中風等慢性病患者及貧血者，末梢神經血液循環不足，都是腦霧的高危險群。此外姿勢不良、常因鼻塞而用嘴巴呼吸、腹部功能障礙、呼吸不順暢者，也容易導致身體供氧不足，讓腦細胞運作卡卡。

李政家提醒，葡萄糖供應不足會發生在低血糖、以及葡萄糖無法進入細胞而堆積在血管中的高血糖及血糖不耐症等患者，也會造成大腦的燃料供應不足。

你腦霧了嗎？現在逆轉還來得及。跟著專家改變生活習慣，讓大腦過好日子。（圖／新自然主義提供）

2.自體免疫系統反應：

日常吃的食物，對腦部的傷害其實很大。李政家表示，如果長期吃錯食物，讓腸內環境失控，會導致體內產生抗體攻擊自己的腸壁，造成腸漏症，這些抗體再隨著血液循環繼續破壞保護大腦功能血腦屏障，進而攻擊腦細胞，讓大腦也產生自體免疫的發炎反應，造成腦霧。

●逆轉腦霧 至少要先做到3件事

李政家博士說，要解決腦霧，必須先從改變日常生活的習慣做起。具體作法像是：

1.改善末梢血液循環、調節生理時鐘

每天練習深呼吸和有氧運動，促進血液循環是第一要件。不論快走、爬樓梯、跳躍...都可以促進呼吸質量與活化體能。

除此之外，白天盡可能接受日照，不論晨光或是夕陽，因為光線是調節生理時鐘的關鍵，也是讓「細胞發電機」的粒線體運作的動能。但日落後盡量處在黑暗的地方，同時避免藍光，才能讓身體作息正常，獲得休息。

2.控制血糖 攝取優質油品

減輕體重、避免攝取糖果餅乾等精緻加工食品，慢性病如糖尿病患者，應切實配合醫囑服藥控制血糖。另外大腦細胞膜需要優質油脂，魚油中的DHA是製造大腦細胞膜的原料，適當補充能維護細胞膜健康完整。

3.降低並減緩因食物導致的自體免疫發炎

李政家提醒，富含薑黃、白藜蘆醇的食物，都對大腦有益。像是咖哩、葡萄、藍莓、覆盆子、桑椹等都是不錯的選擇，適量食用有助活化腦細胞。至於傷腦的毒物包括人工色素、阿斯巴甜、黃麴毒素、過量味精及塑化劑等。李政家特別指出，尤其環境和食物中的塑化劑，會破壞血腦屏障，直接影響大腦，造成偏頭痛、暈眩等不適症狀，傷身更傷腦，不可不慎。

(中時新聞網)