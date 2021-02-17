集雅社(2937)及寶陞(2948)受惠於終端消費需求暢旺，1月合併營收同步創下歷年同月新高，其中集雅社1月合併營收為3.01億元，較去年同月成長30.12%；寶陞國際1月合併營收1.3億元，較去年同月大幅成長54%。

農曆年節商機湧現，帶動百貨、零售等業者業績上揚，根據過去經驗統計，農曆年前一至兩周多是百貨及家電業者的業績高峰，業者也多會推出優惠折扣迎客，平均業績約成長10%至20%左右；今年因疫情影響，許多民眾把出國預算轉往國內消費，加上集雅社今年較去年增加3家百貨門市及2家商用工程門市街邊店與商用工程通路，推升1月合併營收創下歷年同月新高。

寶陞為地板品牌銷售商，受惠美國整體房市交易持續熱絡，推升居家裝修市場需求良好動能，包括旗下Artisan Hardwood高階地板品牌於全美經銷商拉貨需求保持暢旺，以及旗下Modern Home Concepts室內裝修建材零售通路持續深化美國加州、德州地區營運據點銷售規模持續放大，尤其1月德州地區營收表現亦同步較去年同期明顯成長71%；再者，寶陞透過Artisan Hardwood高階地板品牌於美國良好市場知名度，於2016年拓展台灣經銷業務，亦陸續於台灣取得良好銷售實績，同步受惠台灣年前室內裝修旺季，帶動1月Artisan Hardwood高階地板品牌台灣銷售大幅年增199%，進一步帶動台灣地區營收比重較去年同期的5%攀升至10%。

為延續買氣，集雅社即日起到2月28日前，推出萬元紅包大方送的活動，凡單筆消費滿2萬，集送萬元抵用券，購買家電滿2萬即可現折1000元，音響更是滿1萬即可現折1000元；此外，集雅社也結合了LG、SAMSUNG、SONY、Panasonic、HITACHI、SHARP…等知名品牌進行聯合促銷，希冀藉由現金折扣及搭贈超值贈品等方案提升消費者購買意願。

法人表示，集雅社近年除百貨通路的拓點外，也積極針對門市街邊店以及商用工程通路進行布局，使營運穩健擴大，去年受惠國內消費動能增強，全年營收更是成長21.31%；與全國電(6281)、燦坤(2430)、順發(6154)等同業相比，是唯一連五年營收沒有衰退且呈現雙位數成長的公司，1月增幅亦優於同業，以其穩健的市場布局策略來看，公司未來成長動能與獲利表現仍相當值得期待。

根據美國哈佛大學住房研究聯合中心發布美國房屋改建領先指標(Leading Indicator of Remodeling Activity, LIRA)資料指出，隨著美國房市景氣熱絡，遠距辦公、教學新生活型態興起，帶動美國居家修繕支出增加，除預估2021年第一季居家修繕支出金額將達3520億美元，年增5.2%，今年各季度居家修繕支出亦同步保持年成長力道，創造寶陞旗下兩大事業營運良好發展條件。寶陞指出，由於旗下Artisan Hardwood高階地板品牌已於美國地板市場打下良好基礎，近年集團積極發展Modern Home Concepts室內裝修建材零售通路於美國加州、德州區域表現，從地板銷售延伸至居家空間的櫥櫃、石英石檯面及裝飾邊條等產品，隨著持續優化德州銷售通路人員、產品及倉儲物流空間等策略，帶動Modern Home Concepts室內裝修建材零售通路營運貢獻持續展開。

展望今年上半年，寶陞看好在美國房市、居家裝修風潮，催動兩大事業營運引擎持續熱轉，有信心集團營運動能優於整體產業表現，寶陞仍持續發揮內部研發、採購及行銷團隊即時彈性營運效率，深化高階地板市場專業品牌Artisan Hardwood市場知名度，以及積極拓展Modern Home Concepts零售通路市場佔有率表現，目前已於2020年第4季擴增聖安東尼奧據點，有望隨著聖安東尼奧新銷售據點於今年第1季完成裝修，進而推升未來營運成長。

(時報資訊)