環球晶（6488）在春節期間宣布延長公開收購德商世創（Siltronic），至今年3月1日、德國時間晚間12點，最終收購結果，將在法定公開收購延長期截止後公佈。環球晶併購世創後，將創造出僅次於日本信越的世界第2大12吋矽晶圓製造商。美系外資出具最新報告，給予目標價880元。

環球晶元月營收為45.5億元，年增8.6%，連續第5個月單月年增正成長。環球晶已於去年12月21日至今年2月10日的公開收購期間，取得世創56.92％的股權，達到最低收購股權比例門檻。

環球晶（15日）在其網站上宣布，將按德國法令，把世創股份的公開收購期延長兩週，從今年2月16日起，至3月1日德國時間晚間12點的法定公開收購延長期間截止。

環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭表示，尚未參與公開收購的世創股東，仍能在法定公開收購延長期間，以環球晶的出價參與應賣，「我們相信此為世創股東的最佳選項」。

環球晶圓邀請Siltronic所有尚未參與公開收購的股東接受此次要約，並於民國110年3月1日德國時間24時法定公開收購延長期間截止前，應賣其持股予環球晶圓。最終收購結果將於法定公開收購延長期間屆滿後公佈。

(時報資訊)