系微(6231)UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS搭載於Deciso最新發表的Netboard A20嵌入式主機板產品，並正式量產出貨。Netboard A20是專為嚴苛的網路和伺服器應用而設計，此可透過Deciso自行開發且擁有功能齊全的開源防火牆和安全軟體OPNsense以達到充份發揮其最大潛能。

藉由InsydeH2O能為AMD EPYC系列嵌入式處理器提供完善的技術支援，Netboard A20主機板除了搭載擁有最新突破的I/O整合技術、高靈活及安全性功能的AMD EYPC的「Zen」架構外，還可支援高達64GB DDR4(UDIMM/RDIMM/ECC)以及配備卓越性能的4與8核心處理器。

系微資深業務部處長Edwin Brohm指出，在這次Deciso專案中，系微與歐洲業務合作夥伴Logic Technology共同合作，有助於將其產品與服務成功推廣至主要市場，並也能為擴大雙方之間的關係奠定基礎。

Deciso是開發創新網路設備和中介軟體產品的網路設備全球營運製造商，主要專注於開源技術開發。Deciso也是開放原始碼促進會(OSI)的贊助商及開源OPNsense防火牆軟體開發的創始人。

系微公布去第4季自結財報，單季合併營收2.62億元，合併營業利益0.35億元，稅前淨利0.3億元，每股稅前盈餘0.78元。

(時報資訊)