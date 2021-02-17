鴻海集團在印度製造有新進展，電商龍頭亞馬遜（Amazon）宣布在印度製造產品，今年會與鴻海合作，在清奈廠區製造網路電視用機上盒Fire TV Stick，這也是亞馬遜在印度的首條生產線。

亞馬遜在印度的官方部落格16日宣布將在印度製造產品，並著手與鴻海集團旗下在清奈（Chennai）的Cloud Network Technology合作，預估今年開始生產，規劃每年製造數十萬套的Fire TV Stick（電視棒）產品，因應印度當地消費者的需求。

亞馬遜指出，在清奈的Fire TV Stick產線，將是亞馬遜在印度的首條生產線，也是亞馬遜承諾響應印度政府推動總理莫迪（Narendra Modi）提出的「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat Abhiyan）特別經濟計畫。

鴻海集團與亞馬遜合作關係密切，日前鴻海與亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）宣布在鴻海推出的MIH電動車軟硬開放平台深化合作，布局車聯網軟硬體整合。

此外，鴻海集團中國大陸旗下富士康深圳龍華園區的iDPBG事業群，也持續與亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）合作代工生產雲端伺服器和語音聲控智慧音箱等產品。

鴻海集團2017年有意競標日本東芝記憶體（Toshiba Memory），也與亞馬遜合作。日本媒體當時指出，鴻海集團獲得亞馬遜（Amazon）等的資金支持，競標收購東芝記憶體。

(中央社)