春節年假期間，有隻傑克羅素㹴因咬著已點燃的鞭炮跑進家中，被拿走後又衝出門外，將鞭炮咬進狗窩，大膽行徑引發熱議，影片更被分享超過5萬次。台灣基進黨台中立委陳柏惟透露，該犬是霧峰服務區主任娘家養的「小不點」，現在小不點已到霧峰服務處了，歡迎各位撥空來看牠。

網友14日在臉書PO出一段影片，只見小不點把已經點燃的鞭炮咬進家中，被拿走丟出屋外後，又將鞭炮咬進狗窩。原PO直呼「嚇死」，對於愛犬會咬鞭炮感到相當意外。

陳柏惟15日在臉書分享該影片，表示「霧峰主任娘家的小不點爆紅，現在考慮把她接到台中來，請大家來看他的時候不要帶鞭炮。」

小不點已到陳柏惟霧峰服務處。（圖／摘自陳柏惟臉書）

昨日陳柏惟更新最新進度，指出霧峰主任在回娘家前就說要帶小不點來跟同事認識，想不到初三的影片爆紅，現在小不點已經到霧峰服務處草皮跑跑跑了，邀請各位哥哥姐姐到霧峰時，可以撥空來看牠。

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行留言表示，「神功護體」。其他網友則說，「這寒單狗是開記者會嗎」「狗來旺，很棒」「傳說中的邯鄲狗」，還有人笑說要帶鞭炮去探望，以為只有虎爺愛吃炮，沒想到這隻狗也愛，可以跟北港虎爺一起遶境了。

(中時新聞網)