金融股今年面臨來自放款風險、匯利率變動等多重挑戰，使得外資普遍保守，根據外資在農曆年前封關當週對15家上市金控股的進出統計結果顯示，除了元大金、富邦金兩大金控獲外資買超之外，其他13家上市櫃金控股全面被外資賣超，而元大金不僅名列外資買超的二大金控，買超張數更達29721張，將近3萬張，可說是外資最看好的金融股。

而富邦金則獲外資買超14828張，和元大金同為15家上市櫃金控類股中，外資買超的「唯二」兩家金控。對此金融圈人士指出，今年由於新冠疫情仍持續，使金融業者面臨的挑戰比起去年「少不到哪裡去」，也因此不論是銀行型金控股，或是壽險型金控股，外資均相當保守，其中賣超量最大為玉山金，農曆年前一週封關日被賣超38923張、開發金25538張、台新金20285張，為外資對金控股賣超量最多的前三大金控。

除此之外，統計結果也顯示，15家上市櫃金控裡在農曆年前封關日當週的外資賣超量上萬張的就有7家，不論是銀行或壽險型金控均有上榜，接近一半的比重，對金融股持保留態度由此可見。

相對於其他金控股被大賣超，元大金獲外資法人加持在農曆年封關日前五個交易日，大舉獲買超近3萬張，亦引市場高度矚目；對此金融圈人士分析，由於證券市場大好，加上旗下證券、期貨、投信、證金等泛證券體系子公司清一色全與證券市場有關，且均為龍頭，因而相關手續費、利息收益讓外資特別青睞元大金，尤其是手續費收入，不論是元大金去年發行的高股息龍頭基金，或是0050、0056等市場最流行的ETF，在今年亦被看好對元大金帶來更多手續費的助益，使外資法人大賣其他金控股的同時，卻反向大舉加碼元大金。

至於超過三分之二的金控股遭大舉賣超，金融圈人士分析，銀行型與壽險型的金控股，有各自面臨的難題，其中，銀行型的金控股除了面臨來自國內外放款「踩雷」風險、利差縮小等問題，海外業務還兼有新台幣匯率升值導致獲利計算上有所折損。

至於壽險型的金控，則面臨來自匯率、利率的兩大挑戰，尤其是壽險公司向來以海外投資為大宗，尤其是長天期債券最多，但現在一方面卡在新台幣匯率升值的問題，壽險業的匯損問題一直令外資法人憂心，再者現在海外債券的利率幾乎全面「躺平」，且估計今年仍將是提前贖回的高峰期，有極大的部位若不即時填滿就沒有息收，因此大型壽險金控股當中，除了富邦金在農曆年前獲外資買超之外，包括國泰金、新光金均分別被賣超18020張、14162張。

(工商 )