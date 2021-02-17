台灣AI新創公司杰倫智能（ProfetAI）瞄準製造業導入AI的需求，近期甫完成Pre-A輪募資，獲友達光電、蜂行資本、STVI投資，創辦人暨總經理黃建豪分析，多數公司導入AI時面臨的困難，除了資料數據不完整以外，「找不到人才、要解的問題說不清楚」，都是阻礙AI落地的原因。黃建豪表示，杰倫智能打造的ProfetAI平台，只要一週就能做POC（概念驗證），做企業的「虛擬資料科學家」，快速提高製造業廠商導入AI的效率。

過去企業尚未導入AI技術時，主要都是以高階經理人或是老師傅的經驗傳承，以人力決策為主。不過，這樣的模式在AI時代之下已開始出現斷層，黃建豪指出，不管是企業要面臨二代接班，抑或工廠遷移，老師傅的專業經驗、維修都是帶不走的，如何在最短時間把過去的專業經驗傳承下來，並加以數位化，將會是每個企業很快就要面臨的課題。

黃建豪說，台灣企業普遍認知到數位轉型的重要性，但卻缺乏對的落地方法，例如公司不同部門的高層常常對於「要用AI解什麼題目」的看法都不同，再加上資料科學家人才缺乏，導致AI落地變得窒礙難行。

看準此一痛點，黃建豪表示，杰倫智能開發的ProfetAI平台，透過期自動機器學習引擎，客戶只要提供數據，以及產業的核心領域知識，就能做出各種不同的預測模型，讓非算法專家也能應用AI技術，解決問題。目前杰倫智能ProfetAI在產業中實際的應用案例包括如PCB的鍍金參數優化、油業品質預測與虛擬量測、設備異常診斷偵測、材料成本優化等，而除了製程方面的模型預測以外，ProfetAI也進入公司的管理層面，例如應用在HR領域，則可減少流動率、離職預測，在採購部分，則能提升採購與定價效率等。

目前杰倫智能共有50～60個實際在各產業落地的應用情境案例，黃建豪指出，台灣製造業講求效率，杰倫智能提出一週POC（概念驗證）的模式，讓客戶更能釐清要著手的方向，他表示，推出這個模式之後，demo的需求較過去增加一倍，也慢慢證明這樣的方式對於製造業客戶確實有效。

(工商 )