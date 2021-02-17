2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）將首次推出虛實整合（Online-Merge-Offline，OMO）展覽平台—「COMPUTEX 2021 Hybrid」，以「實體展」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，賦予高精準度的參展及觀展體驗，並同場加映「#InnoVEXVirtual線上展」，協助指標企業及與新創公司提升參展成效。

COMPUTEX將於6月1日至4日在台北南港展覽館以實體方式展出，展覽將以七大主題貫穿展會及周邊活動，包含第五代行動通訊（5G）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、資訊安全（Cyber Security）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startup），完整呈現臺灣資通訊產業在全球獨霸的高階供應鏈實力。

COMPUTEX的創新與新創展區（InnoVEX）將移師台北南港展覽館1館展出，提供新創公司與全球科技大廠同場較勁的舞台。#COMPUTEXVirtual將於5月31日至6月30日展開為期一個月的線上展，並同場加映#InnoVEXVirtual線上展，以「虛擬展示」、「前瞻趨勢」、「商機媒合」、「精準推薦」為四大特色與重點。

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