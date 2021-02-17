5G版黑莓機有眉目，外媒報導，鴻海旗下富智康將與美國新創公司OnwardMobility合作，協助5G版黑莓機（BlackBerry）量產，規劃今年在北美、歐洲和亞洲市場亮相。

日本媒體日經亞洲（Nikkei Asia）日前報導，美國德州新創公司OnwardMobility正在與台灣鴻海集團合作開發具備實體鍵盤的手持裝置，預計今年在北美和歐洲市場亮相，亞洲市場也是其鎖定重要市場之一。

OnwardMobility執行長佛蘭克林（Peter Franklin）表示，在亞洲市場目前並未有具體時程表，公司持續與全球客戶和電信營運商接洽全球規模的通路計畫，未來幾個月內相關細節將陸續公布。

OnwardMobility透過與鴻海集團旗下富智康（FIH Mobile Limited）合作開發以黑莓為品牌的新機型，相關機種除了搭配實體鍵盤外，也將具備高階照相鏡頭和支援5G功能。

佛蘭克林指出，5G版黑莓機的量產將與鴻海集團合作，長期目標在美國組裝生產。

2010年期間搭載實體鍵盤和專屬作業系統的的黑莓機，曾經是金融專業人士的最愛，不過，具備觸控螢幕功能的蘋果（Apple）iPhone和安卓（Android）智慧型手機興起，黑莓公司在2016年放棄智慧型手機市場，轉而聚焦網路安全服務。

富智康大部分營運據點在中國大陸和印度，去年上半年印度占富智康整體銷售額比重約21%，中國大陸仍是富智康最大的營收貢獻來源，主要營運據點在深圳、廊坊和貴陽；富智康也在越南河內設廠。

從客戶來看，富智康先前指出，前5大客戶占總收益比重達91%。法人表示，富智康主要客戶包括華為（Huawei）、小米、Oppo、日本夏普（Sharp）及Ensky等。

(中央社)