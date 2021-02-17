曾多次代表美前總統川普打選舉法律戰的紐約前市長、密友兼私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）遭老闆炒了！據《每日郵報》報導，川普在最新一起的國會動亂訴訟案中，川普的發言人米勒（Jason Miller）表示，朱利安尼現在已不再代表川普處理任何訟案，也不再代表川普法律團隊，引起外界關注。

報導指出，在去年大選期間多次指控拜登兒子杭特（Hunter Biden）「電郵門」案，並在選後擔任川普律師團主帥的朱利安尼，曾多次捍衛川普「選舉出現大規模舞弊」的立場，並多次替他打訴訟戰但都鎩羽而歸。

不過，在民主黨籍眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）控告川普與朱利安尼及兩個右翼團體密謀煽動1月6日的國會動亂後，川普辦公室表示，朱利安尼不再代表川普打官司，但也否認此決定與最新的國會動亂訴訟案有關。朱利安尼在1月6日的川普造勢場合中，曾聲稱「大選遭動手腳」故與川普一同因煽動國會動亂而列入被告。

至於川普此舉是否代表與朱利安尼關係生變，米勒澄清這與朱利安尼同樣列入被告無關，並強調他仍然是川普的政治盟友與密友，兩人並未分裂或切割。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，川普會與朱利安尼切割，早在川普先前遭眾議院彈劾，讓他成為美國史上首位任內二度遭彈劾的美國總統後就可見出端睨。CNN當時指出，為此暴怒的川普甚至放話不要再給朱利安尼任何費用，雖然幕僚並不清楚川普這番話是否是認真的，或者只是情緒宣洩。

另外，除了涉及國會動亂的訴訟案中，朱利安尼早已官司纏身，包括遭Dominion投票機公司提告求償13億美元之外，目前也正遭到紐約曼哈頓檢察官調查其是否違反外國遊說法；美國情報單位早已去年提出警告，俄羅斯情報人員正尋求對朱利安尼釋放假訊息，要利用他將假消息餵給川普。

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文章來源：Donald Trump has dumped Rudy Giuliani as his personal lawyer it is revealed on the day they are both sued by congressman accused of causing MAGA riot under anti-KKK law - but aides say Rudy 'remains an ally and friend'
文章來源：Giuliani not currently representing Trump 'in any legal matters,' adviser says

(中時新聞網)

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