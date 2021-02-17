一名女網友日前為公司叫外送，點了21杯飲料共1200元，但外送員送達後打電話給她，她沒接到，10分鐘過後外送員就將21杯飲料全數帶走，她說自己已在第11分鐘已回撥，「但對方故意不接」，她之後向客服反應，也得到回應「10分鐘沒取餐就是作廢」，最後她只好自費再訂一次飲料，怒批「開工就虧一千多，越想越不爽」，並質疑外送機制有問題。

一名女網友在PTT上發文表示，她為幫公司同事訂外送，點了21杯飲料共1200多元，她點完後被總經理叫去訓話，出來時發現10分鐘前有未接來電，於是急忙回撥，對方未接，而外送APP上顯示「未連絡到買家，已取消訂單」，但是錢已扣款不退，她再次打去店家，對方說飲料為送還，外送員已拿走，而她則致電外送客服，竟得到回應「十分鐘沒取餐就是作廢」。

女子控訴沒接到外送員電話，外送員10分鐘後就將21杯飲料帶走，也為還給店家，她認為機制有問題。（圖／翻攝自PTT）

該女網友在電話中表示，她在外送員打電話後第11分鐘就回撥，但對方「故意不接」，但客服仍強調規定就是如此；她事後為了怕遭公司前輩們罵，決定自費再訂一次，她怒說「開工就虧一千多，越想越不爽」，她質疑外送機制不公平，希望能改成加收誤餐費。

許多網友也留言說，「建議告上消基會，哪有10分鐘不拿就被搶走的道理」、「網購刷卡忘記取貨也不可能被貨運司機拿走」、「外送員可以喝一個禮拜的免費飲料了」、「所以才說訂外送刷信用卡很不保險」、「那是已付費的商品，至少要把飲料再送回飲料店待客取」。

(中時新聞網)