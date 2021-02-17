新年假期結束，收心上班的你有收到開工紅包嗎？開工紅包不只是過年的喜慶祝福，更是用來祈求未來一年的工作、事業好運，手機防摔殼品牌犀牛盾就針對三種不同辦公環境的上班族，推薦必買清單！

【找到共同興趣，建立辦公室友誼】

對於從事研發、行銷、設計、行政等內勤工作的人來說，是否與共事的團隊夥伴們相處融洽，會直接影響你的工作運勢，因此可以選擇設計師聯名款的手機殼，藉由共同興趣來開啟彼此的話題！犀牛盾產品系列中一體成型的SolidSuit防摔殼、或者飾條背板可拆換的Mod NX，都有50幾種聯名設計款。包含來自台灣設計師的可愛IP、流行動漫電玩，甚至經典的迪士尼動畫等，都能幫你在辦公室裡搭起小小的友誼橋樑。

如果想要擁有不受打擾的工作環境，大部分人常會使用耳機來隔絕外界噪音，犀牛盾除了防撞殼之外，也推出AirPods防護套，內層柔軟、外層防刮的雙層設計，妥善保護耳機防止摔落碰撞的可能性。除此之外，犀牛盾還推出通過蘋果MFi認證的 Lightning / USB-A / USB-C 耐磨損充電線，滿足日常辦公的電力需求。

【為四處奔波的你加一層保護】

近年來外送工作正夯，如果你肩負業務、維修、物流工作等外勤任務，四處趴趴走的時候防摔配件可是錢包的重要保障。犀牛盾防摔殼的耐撞度獲得眾多客戶的口碑肯定，獨特的設計款式也同樣推薦！低調奢華的燙印款以深色背景與燙金銀的英文字姓名搭配，此設計可使用在SolidSuit、Mod NX 手機殼以及AirPods防護套客製化當中，讓手機外觀能跟外在形象質感相符，同時展現個人風格。

除此之外，iPhone與Apple Watch適用的3D壯撞貼，還能防止螢幕被風沙、鑰匙等小東西無意間磨損，維持電子產品的外觀嶄新亮麗。如果還想加一道防護，可以選擇犀牛盾的Apple Watch防摔殼，螢幕邊緣加高的設計，保護手錶免於多種角度的落摔衝擊，適合經常騎車在外的使用者。

【用設計展現斜槓世代的獨特品味】

斜槓世代加上疫情影響，有越來越多人選擇SOHO工作或者遠距離 Work from Home 的辦公形式。品味突出而且自有主張的設計師和創意工作者們，最適合選擇能夠強烈表達個人風格的款式。犀牛盾推出的CrashGuard NX邊框殼擁有11色邊框、12色飾條、22色按鍵，讓你可以展現手機原始裸背。

或者可以使用犀牛盾網站的客製化功能，進行個人化設計。無論是上傳圖片製作獨一無二的手機殼，或者利用個性文字功能寫下屬於自己的個人宣言，都能讓消費者充分表達自我，從配件開始打造個人品牌。

【犀牛盾送出開工紅包$200折扣碼】

犀牛盾除了向讀者分享開工紅包提案之外，也要提供限時折扣碼一起沾沾年味，現在就到犀牛盾官網輸入【超犀金】就能獲得$200元折扣，活動只到2021/2/21截止。

(科技)