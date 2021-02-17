52歲「國民大叔」吳秀波和妻子何震亞結婚多年，2018年他爆出和性感小三陳昱霖搞婚外情7年，之後陳昱霖父母爆料，指吳秀波以談分手費為由騙陳昱霖回北京，結果人一到機場就被警方以勒索罪逮捕，如今3年過去，最近陳昱霖曬近照疑似宣布出獄，一改過去濃妝、美艷形象，素顏自拍照更讓粉絲嚇呆像變了個人。

吳秀波早年以電影《北京遇上西雅圖》、電視劇《軍師聯盟》走紅，先前他因作品總給人好男人形象，結婚約20年的他在2018年卻摔了一跤，被陳昱霖爆出搞地下情7年，最後遭吳秀波拋棄。醜聞爆發後，吳秀波所上的節目通通被消影，電影、電視劇被撤檔，陳昱霖父母則跳出爆料，指女兒被吳秀波設局遭關，連主持人金星也跳出開罵，直說：「女的也不是什麼好貨色，但總不至於給人家弄進監獄吧！？就算陪你睡了七八年的妓女，也該付給人家錢吧！」

陳昱霖消失3年突然分享近照。（圖／翻攝自harper_chen_0810 IG）

因出軌醜聞，吳秀波因此消失在螢光幕前多年，去年底陸媒曝光陳昱霖近況，指有名陳昱霖的獄友分享，對陳昱霖印象很好，皮膚白又有氣質，令她不解這種女生為何會進大牢，某晚和陳昱霖聊天，對方才鬆口：「我進來是因為一個渣男，那個人告我敲詐勒索，不過他的事業也被毀了。」

陳昱霖曬拜年圖。（圖／翻攝自harper_chen_0810 IG）

而據《新浪娛樂》報導，對於陳昱霖父母的爆料，吳秀波當時透過律師聲明反駁內容不屬實，對發表者追究法律責任提告。近日陳昱霖突然在IG分享素顏近照，又曬出新年賀圖，似乎宣告重獲自由，網友回應：「放出來了這是？」、「新年快樂，出來就好，加油」、「做小三沒有好下場，希望改掉重新做人」、「祝福你，你值得更好！加油陳昱霖」。

(中時新聞網)