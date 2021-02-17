美股消息面：

1.美國紐約聯邦儲備銀行公布，2月製造業指數為12.1，大大超車市場預期的6。

2.美元指數漲0.21%，至90.508，一度跌至90.117，為1月26日以來的最低水準。歐元兌美元由升轉貶，尾盤貶0.1%。日圓兌美元貶破200日技術均線。在觸及2018年4月以來新高價位後，英鎊兌美元表現持平。

3.美國10年期公債殖利率上揚，重擊貴金屬投資意願，加上美元匯價反彈，國際金價跌穿1800美元，創2月4日以來最低。紐約期金收跌24.2美元或1.3%，每盎斯為1799美元。至於現貨金每盎斯一度達1788.55美元，跌0.1%。

4.美國南部天氣嚴寒，影響原油生產，故國際原油價續漲並創下13個月新高。紐約期油收漲1%，每桶為60.05美元，是2020年1月以來最高。倫敦布蘭特期油收漲5每分，每桶為63.35美元，逼近15日曾創下13個月新高點。

5.比特幣升破5萬美元，一度觸及50,602美元歷史高點，但最新回落至49,306.06美元。2021年迄今，這個全球最大的加密貨幣已大漲近7成。

(時報資訊)