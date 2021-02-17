保護元件廠新春好彩頭，在年前全數繳出1月營收新高成績單，加上聚鼎（6224）合併TCLAD通過美國監管單位核准，第二季開始併表，開紅盤首日，聚鼎（6224）、富致（6642）開盤不到10分鐘，聯袂強攻漲停，三檔保護元件股中，已有二檔擠入百元俱樂部。

聚鼎2020年7月宣布斥資2,600萬美元，收購德商漢高集團（Hankel）旗下子公司TCLAD所有資產及業務，該合併案業已經過CFIUS審查核准，合併進程步入收尾階段，聚鼎及TCLAD將自第二季開始編列合併報表，以TCLAD年營收規模估計，法人預估，TCLAD每月可望貢獻聚鼎逾億元營收。

聚鼎為PPTC大廠，且為美系品牌供應鏈，由於機種設計的關係，2020年重回美系供應鏈懷抱，2021年陸資手機品牌大量啟用PPTC的設計，且各廠牌積極爭搶華為釋出的市場空缺，新聚鼎無論是在原來的本業或是合併TCLAD，均增營運動能，2021年可望突破往年約半個股本的獲利天險，寫下歷史新高紀錄。

保護元件股自2020年開始業績、股價表現均強，由興勤（2428）首度擠進百元俱樂部，目前已直逼200元，不僅市值大增，也拉高保護元件類股比價空間，聚鼎伴隨合併利多，今早股價已創下歷史新高紀錄。

(工商 )