南電（8046）開紅盤日雙喜臨門，先獲MSCI明晟於季度調整納入新成分股，料將吸引國際資金追捧，凱基投顧進一步基於ABF供不應求、AiP驅動BT吃緊因素，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價拉到市場最高的299元。

MSCI季度調整中，台股雖連八度遭雙降，然變動比重不大，符合市場預期，外界預料對台股影響不大，反倒是眾所矚目的MSCI台灣指數成分股方面，本次新增一檔、刪除一檔，指數成分股將維持87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的就是新增成分股南電，符合統一投顧預測，其變動權重為0.16％，在被動型資金於生效日敲進前，主動型資金可望率先拉高持股比例。

凱基投顧則指出，ABF產線方面，南電大陸昆山廠新增產能第二季放量，受限於設備交期延長至8～12個月、人員培訓與廠房布建等因素，全球每年新增產能僅約10～15％，供需缺口至2022年前難以化解，預期南電2021、2022年ABF占比將達46與49％。

其次，AiP滲透率隨5G智慧機出貨量上升，BT於第二季供需將轉為緊缺，另在美系客戶真無線藍牙耳機（TWS）帶動SiP需求提升20％下，預期BT可年增29％。再者，南電PCB部分產能將轉換至HDI，滿足PC、NB與車用需求，帶動昆山廠獲利改善。

法人估算，南電2019年由虧轉盈後，2022年每股純益跳增十倍、達5.32元，2021、2022年持續高速增長至8.88與11.06元，晉升獲利逾一股本企業。

(工商 )